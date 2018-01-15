法国制药公司将回收菲律宾未使用的登革热疫苗

新华社马尼拉1月15日电据菲律宾媒体报道，法国制药公司赛诺菲巴斯德15日发表公告说，将回收菲律宾国内价值14亿比索（约合1.8亿元人民币）的未使用的登革热疫苗。

赛诺菲巴斯德公司表示，该公司将回收菲律宾政府在其登革热疫苗接种计划中已采购但尚未使用的Dengvaxia疫苗，并为此提供相应的补偿。

该公司同时表示，回收登革热疫苗的行为“与疫苗的安全或质量问题无关”，只是希望能借此与菲卫生部展开更公开且更有建设性的合作，以消除菲律宾公众对该公司生产的登革热疫苗的负面印象。

此前，菲律宾卫生部曾公开要求赛诺菲巴斯德公司收回菲国内未使用的登革热疫苗并退款。

赛诺菲巴斯德公司于2017年11月发表新闻公告承认，该公司生产的Dengvaxia登革热疫苗可能存在安全隐患。公告说，从长期来看，对于那些从未感染过登革热的人群来说，“在接种疫苗后如果感染登革热，可能引发更严重症状”。

这一消息随即在菲律宾国内引发公众强烈的担忧。2017年12月，菲律宾食品和药物管理局下令，暂停在菲国内销售赛诺菲巴斯德公司研制的登革热疫苗。

菲律宾是受登革热疫情影响较严重的国家之一。据菲卫生部统计，2016年该国有超过21万人感染登革热，其中约1000人死亡。

责任编辑：刘德宾 SN222