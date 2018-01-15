印藏边境部队被曝将有空中力量 侦查中国“越界”

原标题：印藏边境警察部队被曝将有空中力量 侦查中国“越界”行为

[环球网综合报道]从“洞朗对峙”事件中吸取“教训”之后，部署在中印边界的“印藏边境警察部队”（ITBP）很快将会拥有一支空中力量，它将主要负责侦查解放军的越界行为。此外，印方也能及时掌控中方在边界另一侧的军力集结和施工活动。

《印度时报》在1月15日报道中称，印藏边境警察部队将采购两架双引擎直升机，它们将主要用于侦查、战斗部队的运输和伤亡士兵的撤离行动，以及在喜马拉雅山区16000至18000英尺（约合4876.8米至5486.4米）的海拔高度运送补给等工作。

消息人士称，印藏边境警察部队的直升机将从其位于昌迪加尔和高哈蒂的空军基地起飞，这几乎可以覆盖3488公里的中印边界的全部——从克什米尔地区到喜马偕尔邦、北阿肯德邦以及印度东北部地区，包括锡金邦。

这些直升机将具备一系列特点可以满足在高海拔地区紧急作业和到达指定地区的能力。这种双引擎直升机单次可运载8到10人，不加油可连续飞行2小时，还具备夜间飞行能力。此外该机种的特性还确保其能投送士兵和补给物资。

据报道，印度政府已要求印藏边境警察部队确保飞行员和机上人员熟悉边界状况，确保其在任何情况下不得跨越实际控制线。“此举旨在密切关注中国在边境的活动， 包括修建公路、在争议地区修建永久性建筑和解放军的军力行动。”印度内政部一名消息人士称。

报道称，截至目前，印度空军（IAF）和边境安全部队（BSF）只能在紧急情况下为印藏边境警察部队提供空中支援。基于多种原因，空中支持有时无法到达中印边境地区。中印“洞朗对峙”事件之后，印度政府决定加强边界地区基础设施建设并提升侦查能力。

责任编辑：初晓慧