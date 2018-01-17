澳航将台湾归类为中国领土：失误地方正在修改

原标题 外媒：澳航将台湾归类为中国领土 道歉称正在修正失误

资料图片：澳洲航空公司的飞机停在停机坪上（2011年10月29日摄）。新华社/路透

参考消息网1月17日报道 法媒称，在中国管理部门就类似的列表方式严厉指责了多家外国企业之后，澳洲航空公司已经在其官网上把台湾和香港的归属类别从“国家”改为中国领土。

据法新社1月16日报道，澳航当日称，它正在效仿多家国际企业在对一项“疏忽”进行弥补，这些企业曾遭到了中国当局的传唤。澳航一位发言人称：“由于疏忽，某些中国领土在我们官网上的一些部位被错误地列为了‘国家’，我们正在修正这一失误。”

报道称，上海网络安全部门勒令万豪酒店集团关闭其中文网站一周，并修改网站上对于中国领土的错误归类，此举向国际企业发出了一个严厉的信息。西班牙服装巨头ZARA公司、美国的达美航空公司及美敦力医疗设备公司也因为把西藏、台湾和香港列为“国家”而受到传唤，这些企业被敦促“立即修改非法内容并发布道歉”，随后这些企业作出道歉并对网站进行了修改。

此外，中国民用航空总局在其网站发布的声明中称达美航空官网把西藏和台湾列为“国家”，达美航空随后发表公开道歉，并修改了对这两个地区的分类。

报道称，在万豪酒店集团发出一份中文版顾客问卷调查，要求该连锁酒店礼赏计划的会员在列表中选择自己所居住的“国家”，并把西藏、香港、澳门和台湾作为可能的选项之后，此事在中国社交媒体引发了强烈反弹。

责任编辑：张岩