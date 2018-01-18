国际铂金价格大跌 外媒：供应商瞄准中印珠宝市场

原标题 国际铂金价格大跌 外媒：供应商转而瞄准中印珠宝市场

图为中国商店柜台中的铂金手镯。新华社发

参考消息网1月18日报道 西媒称，电动汽车的扩张将彻底改变原材料的市场格局。电动汽车行业让包括铂金在内的一些原材料的价格发生波动，其中铂金的价格相比2008年下降了60%。这一贵金属产业正面临最坏的局面。在受到严重威胁的情形下，铂金的统治时代可能会终结。

西班牙《经济学家报》网站1月16日援引《华尔街日报》报道称，铂金珠宝广告在印度等国俯拾皆是。铂金供应商向这类宣传手段投资数百万美元，目的是创立人们视铂金为未来珠宝的新时代。

在印度，宣传铂金珠宝的广告牌充斥各大商业中心。铂金的主要供应商总部大都设在南非。一直以来，这些供应商都通过裁员、出售资产和寻求资金来维持生计。如今，这些供应商都希望在未来将成为全球经济主力的国家中立足。

报道称，目前，1盎司（约合30克）黄金的价格约为1340美元（1美元约合6.43元人民币），而等量铂金的价格却在1000美元以下轻微波动。然而1盎司黄金在2008年的价格低于1000欧元（1欧元约合7.86元人民币），而同时期等量铂金的价格却在2250美元以上。

瑞士联合银行的专家说：“电动汽车的电池已不再使用富含铂金的催化剂，因此，这种贵金属的需求量会因为电动汽车销量的上涨反而受到消极影响。”

专家说：“随着电动汽车市场份额的提升，铂金的需求量也会在很长一段时间里下降。尽管如此，铂金供应商将继续不遗余力地向市场供应铂金。就算矿物产量下降，也会出现铂金盈余的情况。这将导致铂金价格在很长一段时间内具有极高的下跌风险。”

报道称，铂金供应商对在新兴国家珠宝产业中发展壮大抱有希望，他们试图模仿这一产业在日本和美国获得的成功经验。铂金在美国和日本的奢侈珠宝行业拥有举足轻重的地位。

英美铂金首席执行官马克·库蒂法尼说：“所有人都要开始一起合作。”库蒂法尼认为，钻石便是值得效仿的良好范例。

报道认为，钻石生产商戴比尔斯的宣传标语“钻石恒久远”对创建长久且充满声望的消费市场提供帮助。因此，如今一枚戒指镶嵌钻石是再正常不过的事。

国际铂金协会首席执行官唐昊诚说：“毫无疑问，中国和印度市场潜力最大，这两个国家的年轻人口日益增长，并且越来越城市化。”

责任编辑：张岩