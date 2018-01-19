英媒称硅谷追随中国是明智之举:节奏飞快办公简朴

原标题 英媒称硅谷追随中国是明智之举：那里工作节奏飞快

参考消息网1月19日报道 英媒称，中国网约车企业滴滴出行宣称，外卖企业美团决定推出与滴滴出行相竞争的服务将引发“世纪大战”，此番言论凸显了中国科技企业的白热化竞争。

英国《金融时报》网站1月17日刊发题为《硅谷追随中国将是明智之举》的文章称，这样的公开挑战当然会成为鞭策滴滴出行员工的动力，但这的确揭示出中国科技企业与西方科技企业在工作中截然不同的方面。

在加州，博客圈充满对生活中不平等的闲谈，尤其其中一些关于女性的内容确是事实，但这些缺乏实际意义的讨论许多都毫无必要地分散了注意力。最近几个月，人们抱怨着受邀给企业员工演讲的嘉宾缺乏政治敏感性，争论着合适的育儿假长度和工作与生活的平衡，发牢骚说他们需要举办即席演奏会的空间，这些似乎是一个愈来愈失常的社会所关心的问题。

文章称，这些话题在中国科技企业内是不存在的，那里的工作节奏飞快。中国科技企业的高管早上8点左右上班，而且经常加班到晚上10点以后，其中大多数一周有6天如此，一周天天如此的也不在少数。工程师的习惯略有不同：他们早上10点左右上班，午夜才下班。

在加州，这种工作节奏也许常见于初创一两年的企业，但往后就会慢下来，中国的情况则截然不同，在已成立10至15年的企业，管理团队在工作餐后开2到3个会议司空见惯。如果一家中国科技企业安排了周末的工作日程，没有人会抱怨错过了少棒赛或无法如约与朋友打篮球。

文章称，尽管大男子主义在家里仍很常见，但女性在中国科技企业更容易获得认可和尊重。不过，高管行列中的女性代表仍严重不足。

此外，中国科技企业还有一种根深蒂固的节俭意识，在大多数著名科技企业，你不会看到700美元一把的办公座椅或巨大的电脑屏幕。那里的办公设备简朴，几乎人人都使用手提电脑。通常每名员工可以分配到80至100平方英尺的办公空间，而加州科技企业员工的办公空间是这个数字的2到3倍。大多数中国科技企业员工在长途出差时为节省成本会选择经济舱，许多人还会选择合住一个酒店房间。令西方人惊讶的是，中国员工会多次反复冲泡茶包；还有在冬天，为抵御刺骨的低温，他们会穿着外套、戴着围巾坐在办公桌前。

文章称，在西方人看来，中国人的方式也许既不健康也不具吸引力，而且随着中国国内生产总值（GDP）的提升，渴望改进的集体欲望可能减弱，但就目前来说，这仍是无法改变的事实。西方投资者也许会抱怨，他们被排除在一些中国企业之外，但大多数时候他们都能获得投资中国最佳企业的机会，而且在许多方面，在中国经商要比在加州经商容易。

文章表示，随着中国科技企业不断拓展内地以外的市场，西方科技企业的习惯将开始显得过时。

责任编辑：张岩