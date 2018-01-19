原标题 盖洛普全球民调：美国领导力支持度低于中国 创历史新低

[环球时报综合报道]据CNN18日报道，盖洛普在全球134个国家和地区进行的最新民意调查显示，全球民众对美国领导力的信心已经滑落至2007年开始该调查以来的新低：对美国领导力的支持率仅为30%，低于对中国领导力31%的支持率。如今高居该民调榜首的是德国，支持率为41%，俄罗斯的支持率为27%。盖洛普称，奥巴马最后一年任期时（2016年），全球民众对美国领导力的支持率为48%，当时德国是41%，中国是31%，俄罗斯是26%。

该调查于2017年3月至11月进行，对134个国家和地区、每个国家约1000名15岁以上的受访者进行面对面和电话调查，要求受访者对美、中、德、俄的领导力评分。“今年标志着该趋势发生显著变化”，盖洛普全球管理合伙人克里夫顿针对该调查说。“该历史新低使美国领导力获得的支持率与中国不相上下，不支持率则创下新高。”

盖洛普表示，在受访国家和地区中，有65个国家对美国的支持率下降10个百分点或以上，且在欧洲、北美和拉美国家中最为明显。对美国领导力支持率最低的是俄罗斯和冰岛，都为8%。报告还称，随着中国成为拉美地区的主要贸易伙伴，中国的被认同度进一步提高。（王会聪）

责任编辑：张岩