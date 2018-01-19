伊朗就桑吉油船事故救援工作正式向我方表示感谢

原标题：伊朗方面就“桑吉”号油船事故救援工作正式向我表示感谢
新华社德黑兰1月18日电 伊朗劳动、合作和社会福利部部长拉比伊17日就“桑吉”号油船事故向我驻伊大使发来亲笔签名的感谢信。拉比伊在信中表示：
伊朗国家油轮公司所有的“桑吉”号油船事故造成伊朗籍船员遇难令人遗憾。这起事故不仅对遇难者家属和伊朗人民，也对全世界人民的心灵造成了严重伤痛。
中方为搜救船员和扑灭火势作出了巨大努力，我作为伊总统代表和伊方“桑吉”号油船事故调查委员会主席，谨代表伊朗政府和人民，向中国政府和人民致以最诚挚的谢意，特别要感谢那些冒着巨大生命危险、不顾毒气和爆炸威胁竭尽全力参与救援的中方人员。中国政府和人民在事故中给予伊方的支持和人道主义援助，将永远被全体伊朗人民铭记。祝中国繁荣昌盛，中国人民生活幸福。
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