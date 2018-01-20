原标题 德媒：意大利警方抓获华人涉黑团伙 28人被逮捕

被警察查封的华人运输仓库。（意大利欧联网）

参考消息网1月20日报道 德媒称，意大利警方说，一个控制了欧洲各地中国商品配送的黑社会性质华人犯罪团伙今天被捣毁，28人被逮捕。

据德新社1月18日报道，警方最初说有33人被逮捕，不过根据警方发布的另一份声明，逮捕令上有三个人已经因其他犯罪活动被收监，另外还有两名嫌犯因目前在中国而无法实施抓捕。

报道称，警方在普拉托逮捕了16人，这里从2011年就启动了相关调查，位于佛罗伦萨市郊的这个城市是一个纺织品制造中心，也是意大利最大的华人社区所在地。

据警方说，还有8人在罗马被逮捕，在米兰和帕多瓦各抓获一人，另有两人在法国被抓。警方还说，还有21人正在受到刑事调查，这些嫌犯被控参加黑社会组织（这一罪名在意大利最少要入狱10年）和其他未明确说明的违法行为。

意大利当局还没收了价值“数百万欧元”的财产，其中包括房产、汽车和61个银行账户及投资账户。

警方官员亚历山德罗·朱利亚诺对意大利广播电视台说，该组织最初涉嫌放高利贷和敲诈勒索，后来被发现对公路货运行业“实施了垄断”。

责任编辑：张岩