原标题：韩免税店上月销售额再刷纪录 韩媒：全靠中国代购
[环球网报道 记者 李慧玲]韩国免税店销售额纪录又一次被刷新，这次仍然是中国代购的“功劳”！
据韩联社报道，韩国免税店协会23日称，2017年12月韩国免税店外国人销售额达9.3907亿美元，环比增长0.1%，同比增长28%，再创历史新高。此外，去年12月免税店外国顾客共计141.5621万人次，环比增长7.4%，同比减少11.3%。包括韩国人在内的整体销售额为12.3186亿美元，环比增长0.4%，逼近去年9月的12.3227亿美元。
报道称，尽管中韩关系已经有所改善，但中国团体游客尚未回归，韩国免税店销售额增长的原因，主要还是由于中国代购“扫货”。
去年1-11月访韩中国游客共计383.6879万人，同比减少49.1%。尽管访韩中国游客同比锐减近一半，但是去年韩国48家免税店的总销售额仍达14.4684万亿韩元，同比增长17.9%。
免税店业界相关人士表示，免税店的销售仍然在依靠代购的大量购买。短期内虽然可以维持销售额，但长久来看，负面影响更大，令人担忧。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 世界足球先生就职总统 对中国说XIEXI...
- 【 军事 】 美战舰刚闯南海为何就被中国海军定位
- 【 财经 】 调查称仅一成北京居民生育二孩 原因是...
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 范丞丞曾“炫姐”拿同学电话打给范冰...
- 【 科技 】 2017科技风云榜颁奖盛典举行
- 【 教育 】 高校被指卖学生给工厂:不实习没毕业证
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有