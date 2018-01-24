崔天凯就朝鲜半岛统一问题表态 却被美媒做了文章

原标题：崔天凯接受采访就朝鲜半岛统一问题表态，却被美媒“摆了一道”

[环球网报道 记者 查希]“只要是和平手段且不危害国家安全，中国对朝鲜半岛统一的态度就是开放的，即使统一后成为西方的盟友”，“今日美国”（USA Today）1月23日刊登了一篇对中国驻美大使崔天凯的采访，美媒称崔天凯在谈到朝鲜问题时作出上述表态，然而，环球网记者查询发现，事实并非如此。。。。。

环环打开相关报道链接和视频后发现，这一期的视频时长6分34秒，主持人与崔天凯大使讨论了中美关系、最近热议的贸易话题，而在最后谈到了中国对朝鲜半岛问题的态度。

谈到朝鲜半岛统一，崔天凯大使表示，“在中国看来，我们有一些原则。第一，我们希望有一个无核化的朝鲜半岛，即一整个没有核武器的朝鲜半岛。第二，我们希望能够维持半岛的和平与稳定，反对朝鲜半岛出现战争、冲突和混乱局面。第三，我们支持外交手段。为了朝鲜半岛统一的长远未来，我认为首先这取决于朝鲜半岛人民，只要是和平的，朝鲜半岛人民独立做出的决定，中国会支持。”

听到这里，“今日美国”的主持人马上追加了一个“敏感的”问题：“哪怕是一个与中国接壤的西方盟国？”

崔大使答道：“我认为这取决于朝鲜半岛人民，他们无论是分是合，都会采用他们自己的独立外交政策，他们知道他们的最大利益所在。”

环环：看到这，很难看出崔天凯大使认同了这位美媒记者“即使成为西方盟友，中国也会支持”的隐含逻辑。

责任编辑：初晓慧