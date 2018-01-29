俄奥利洪岛火灾或因电线短路 2名死者或系中国人

原标题：俄奥利洪岛火灾或为电线短路所致 2名死者可能系中国公民

[环球网报道 记者 齐莹]1月28日凌晨，俄罗斯伊尔库茨克州贝加尔湖奥利洪岛旅游区一宾馆发生严重火灾。据俄新社29日报道，这次火灾导致2人死亡，7人受伤。初步资料显示，两名死者为中国公民。俄罗斯紧急情况部伊尔库茨克州总局新闻处发布消息称，奥利洪岛宾馆起火原因可能是电线短路。

据报道，此次火灾中的5名伤者已被送往伊尔库茨克市医院，其余2人在当地医院接受治疗。在这些伤者中，6人为韩国公民。此外，在火灾现场发现两具尸体残骸，初步资料显示，这是中国公民。

报道称，防火测试实验室工作人员已从起火处提取了电线样本。根据俄方发布的最新消息，奥利洪岛宾馆起火的原因可能是电路故障，因为起火点在一间未住人的屋子里。

中国驻伊尔库茨克总领事馆发布消息称，截止1月29日上午，经中方连续通过宾馆、导游、旅行社等多方核实及根据俄方通报的最新情况，火灾中丧生的可能为两名中国女性公民。此外，28日晚经进一步核查，火灾受伤人员中有一名中国公民，事发后已被及时送往伊尔库茨克市医院救治。

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