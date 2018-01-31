日本外相被中国外长用才华“征服”：他非常棒

原标题：他非常棒！中国外交部长用才华“征服”了日本外长

2018年1月28日，外交部长王毅在北京钓鱼台国宾馆与到访的日本外相河野太郎举行会谈。

[环球网报道 记者 赵衍龙]网友口中可帅气、可霸气、可亲切、可威严、又风度翩翩，还能偶尔“卖萌”的中国外交部长王毅这次用才华“征服”了日本外长。

咋回事？

原来，30日晚上，日本外相河野太郎在汇集日本驻亚洲各国大使等的招待会上致辞谈到了访华时的一个细节。

河野太郎称，在与精通日语的中国外交部部长王毅举行中日外长会谈时，看到王毅屡次对自己的翻译低声耳语加以指导而深感佩服。

对此，河野还打趣称“我也想试着指导一次（英文翻译）”，引起一阵笑声。

此前28日，中国外交部长王毅在北京钓鱼台国宾馆与到访的日本外相河野太郎举行会谈。双方同意以今年纪念缔约40周年为契机，加强各层级交往，在文化、地方、媒体、青少年等领域开展形式多样的交流，为两国关系重回正轨营造良好民意和社会基础。

谈到28日与王毅的会谈，河野用幽默的口吻介绍道：“他的日语非常棒，但会谈时说中文。虽然由翻译译成日语，但他老是在纠正”，对于王毅的日语水平之高流露出钦佩之意。

报道称，河野对于自身英语能力也很有自信，在与外国要人会谈时有时也会不经翻译人员进行直接沟通。

责任编辑：张建利