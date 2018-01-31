新华社2月1日正式上线日本专线

1月31日，新华社社长蔡名照在东京举行的新华社日本专线说明会上致辞。新华社记者华义摄

中新网东京1月31日电 新华社1月31日在东京举行日本专线说明会。日本专线将于2月1日正式上线，为日本用户提供文字、图片、音视频等多种形态的日文新闻产品。

新华社社长蔡名照在说明会上致辞时说，日本专线是新华社继中文、英文、法文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文7个语种发稿线路后开设的第8个语种发稿线路，也是新华社第一条全媒体国别发稿线路，在新华社发展历程中具有重要意义。这条线路的开通，使新华社第一次拥有了日语供稿平台，也为日本用户更便捷地获取中国新闻提供了新渠道。

蔡名照表示，为日本专线提供内容支撑的，是新华社遍布全球的新闻信息采编网络。新华社建有230多个分支机构，拥有一支4000多人的记者队伍，日均采集制作全媒体稿件6800余条。上个月，新华社发布了人工智能平台“媒体大脑”，把智能技术应用于新闻报道，集智能采集、用户分析、图像识别、语音合成等功能于一体，将极大提高新华社的新闻信息生产效率。依托全球领先的采编网络，我们将为日本专线用户提供丰富多样的新闻产品。

蔡名照说，今年是《中日和平友好条约》缔结40周年。中日是近邻，也是亚洲和世界主要经济体。中日关系稳定发展，符合两国人民的利益，对地区和世界具有重要影响。希望日本专线的开通，能够为推动中日关系发展、增进两国人民友谊贡献新的力量。

日本前首相福田康夫在说明会上致辞时表示，今年既是《日中和平友好条约》缔结40周年，也是中国改革开放40周年。新华社此时推出日本专线具有重要和特殊意义。中国的发展很快、变化很大，报道中国的新闻多多益善。新华社的日本专线有助于日本社会及国民了解中国，增进日中相互理解，促进日中友好，推进日中关系积极发展。

日本共同社新闻数字株式会社和共同社新闻影像株式会社将在日本市场代理日本专线产品。

中国驻日本大使程永华、日本共同社社长福山正喜、联合国前副秘书长明石康、日本前驻华大使宫本雄二及日本媒体代表、日本企业代表、在日中国企业代表150余人出席了当天的说明会。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222