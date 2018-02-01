日企称中国中药资源10年后恐枯竭 日加速推进国产

参考消息网2月1日报道 日媒称，中药源自中国，却在日本不断自主而发展形成了“汉方药”。日本的汉方药此前一直依赖来自中国的原料，即中药材。而目前，日本的制药公司等正推进各种举措，试图在日本国内获取此类原料。

据《日本经济新闻》网站1月31日报道，三岛柴胡是伞形科的多年生草本植物。朝雾药草目前在约64公顷的田地上栽培三岛柴胡，每年收获约20吨。客户是日本最大汉方药企业“津村”。津村采购三岛柴胡主要用于生产治疗感冒和痴呆症的汉方药。

报道称，津村掌握着日本国内医疗用汉方药的八成以上市场份额，目前正在扩大从日本国内采购中药材。除了朝雾町之外，该公司还主要从北海道夕张市和高知县越知町等6个地点采购作为原料的中药材。

目前，在津村每年采购的数千吨规模的中药材中，中国产占八成，日本产仅占15%。虽然比率没有明显变化，但2016年度的日本国内采购量已经比2006年度增加了四成，在该公司使用的约120种中药材中，日本国产占到了约30种。

津村的一位相关负责人高林耕平表示，为了“让农户充分形成正在生产用于医疗的产品这种意识”，正在向农户传授栽培方法，或出租农机和加工机械。该公司的负责人每年数次走访种植地进行指导，告知农户“马上到摘心时间”等等。此外，该公司还在获得朝雾町农户的建议后，开发了在土上覆盖薄膜进行种植的自主栽培方法。

津村这样的日本制药公司为何会寻求在本国内采购中药材呢？人们最初认为原因之一是随着对健康抱有强烈关注的老年人占总人口的比率不断提高，汉方药在日本国内需求的增加。但是，在采访其他企业后，背后的另一个原因也浮出水面。

“如果中药材也能在日本国内采购，就能大力宣扬日本制造”，龙角散的社长藤井隆太如此强调。

龙角散已经开始将咽喉药“龙角散DIRECT”等使用的桔梗由中国产改为秋田县产。虽然数量仍然很少，但藤井社长说，“甚至有香港的中药企业想采购日本产中药材。日本国产中药材的需求有可能增加”。

报道称，在访问日本的中国游客中，龙角散以及津村等日本产汉方药与中草药制剂备受欢迎。

在中国的网站和旅游指南上，日本制汉方药与中药制剂被广泛介绍。换言之，如果不仅是成品药，而是作为原材料的中药材也是日本生产的话，吸引力将进一步提高。

报道称，在经济发展迅猛的中国，中药材价格大幅上涨。

日本汉方生药制剂协会对中药材的平均采购价格进行对比发现，日本产中药材2006年的平均采购价格为1千克2494日元，2016年上涨至3019日元。另一方面，中国产中药材2006年的平均采购价格为690日元，而2016年上涨至2.3倍的1570日元。

日本产中药材的价格是中国产的约2倍，目前从中国进口仍然更为便宜。不过日本武田制药工业的子公司武田消费者保健公司的产品技术研究中心负责人高内诚二表示“将通过削减栽培管理和流通等方面的成本”来摸索推进中药材的日本国产化。或许在不久的将来就能以与中国产接近的价格采购到日本产中药材。

报道称，中国的中药材价格上涨也显示出供不应求的局面。某日本汉方药厂商的高管担忧地表示“10年后中国可能会出现中药资源枯竭问题”。

资料图片：2017年9月9日，2017国际（亳州）中医药博览会暨第33届全国（亳州）中药材交易会在安徽亳州开幕，这是药商在交易会上选购中药材。新华社发

责任编辑：刘德宾 SN222