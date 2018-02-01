日媒：特朗普冻结援助资金 联合国盼中国加大拨款

参考消息网2月1日报道 日媒称，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）总干事克朗恩布尔30日在日内瓦召开的记者会上表示，鉴于美国特朗普政府冻结部分援助资金的举措，有必要寻找新的资金提供国，期待中国加大拨款力度。
据共同社1月31日报道，UNRWA当天请求国际社会提供8亿美元的紧急援助，用于支援叙利亚和巴勒斯坦自治区的难民。克朗恩布尔解释称，虽说最大的资金提供国美国政府冻结援助资金，但也不能耽误援助。
报道称，克朗恩布尔除了对欧盟（EU）及阿拉伯国家的出资表示期待外，还就近期访问过的日本的反应指出“受到了鼓舞”。另外对于中国，他强调称中方已经对UNRWA的活动“表现出兴趣，希望能进一步发展关系”。
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