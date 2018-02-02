新华社：以国家之名施压 如此海外“维权”要不得

新华社北京２月２日电 题：海外维权要有“大国国民范儿”

新华社记者 吴黎明

最近，在日本、斯里兰卡和伊朗等国机场相继发生因航班延误问题引发的中国乘客滞留事件，一些不冷静的中国乘客在机场通过喊口号、唱国歌的方式实施“维权”，如此举动让人侧目。

我们处在一个崇尚文明与法治的时代。乘客买了票，航空公司卖了票，双方就建立了一种契约关系，都要承担合同所规定的责任和义务，也享有合同所规定的权利和待遇。

俗话说，在家千日好，出门一时难。出门在外难免遇到不称心、不如意的事情。保持理性、依法依规维权至关重要。航班延误有种种主客观因素，需要厘清责任，乘客合理维权没有错，但如果诉求不尽合理，却动不动上纲上线，甚至以国家之名和所谓“爱国”之举，给航空公司和我驻外使领馆施压，如此“维权”可就要不得。

出门在外，与外国人打交道，不要妄自尊大，也不妄自菲薄，更不要把什么事都往国家身上扯。在机场等公共场合用喊口号、唱国歌等形式提出不合理诉求，往小了说，是过度维权；往大了说，恐怕更多是指望国家在背后给自己不合理的要求撑腰，甚至买单。但是，中国驻外使领馆只有维护中国公民合法权益的责任，并没有义务为不合理要求托底。

人在海外，方知祖国最亲。近年来，我外交部门本着“外交为民”“以民为本”的精神，积极维护我公民在海外的合法权益。尤其是从利比亚、也门等地大规模撤侨行动，书写了中国维护公民海外权益的新篇章，大大激发了国民自豪感，也赢得国际社会普遍赞誉。

但即使表达国民骄傲，同样需要注意场合与表达方式。机场是各国旅客云集的公共场所，一激动就喊口号、唱歌曲，显然不妥。如今祖国强大了，走出国门的中国人更应该自觉维护国家的形象，举手投足要有大国国民的风范，体现礼仪之邦的气质。

大国之大，在于有大国民。在中国已然是世界大国的今天，无论身在何处，中国人表达爱国的方式，要与包容大气的大国国民心态相匹配。遇事不卑不亢，合法、合规、合理维权，才是真正的“大国国民范儿”。

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