法国发行2018年中国狗年生肖纪念邮票

新华社巴黎2月3日电（记者张曼）为庆祝中国农历新年，法国邮政总局3日发行2018年中国狗年生肖纪念邮票，包含一张小全张与一本小本票。该纪念邮票将于2月5日起正式对公众发售。

据悉，小全张（4枚）由巴黎第五步事务所设计，以黄色为底色，邮票正中位置是一只尾巴上带着稻穗的白狗，以月亮和祥云为背景，各有两枚在左边印有中文或法文“新年快乐”。

小本票包括12枚邮票，由法国设计师艾蒂安·泰里设计。泰里介绍，小本票展示了12件以狗为主题、不同材质的雕塑作品，这些来自法国各地博物馆的藏品代表了欧洲、非洲及亚洲各地区的不同艺术风格，“将中国文化和西方及世界文化相结合，庆祝农历狗年”。

法国邮政总局下属邮票设计、印刷和发行部门负责人吉勒·利夫基茨接受采访时说，发行中国农历新年生肖邮票已成为法国邮政传统。这项活动拉近了法中两国人民的距离。法方还与中国集邮总公司共同发行了“首只在法国诞生的大熊猫宝宝”纪念封和纪念邮票。

集邮爱好者莫里斯·德瓦诺斯在现场告诉记者，他每年都参加中国生肖邮票发行仪式。“中国生肖邮票非常有观赏价值，今年特意买了3套，除收藏外还打算送给两位热爱中国文化的家人。”

2005年，法国邮政总局首次发行由法籍华裔画家李中耀与法国艺术家合作完成的中国农历鸡年生肖纪念邮票。此后，历年发行的生肖邮票均吸引大批集邮爱好者踊跃购买。

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