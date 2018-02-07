原标题：中国宣布反导试验成功 外媒议论“谁是假想敌人”

[环球时报驻日本、德国特约记者 蓝雅歌 青木环球时报记者 郭媛丹 陈一 张亦驰]“中国进行了一次陆基中段反导拦截技术试验”，中国国防部6日发布的简短消息引起国际舆论七嘴八舌的议论。路透社说，官方对反导计划的细节披露得很少，但“作为雄心勃勃的现代化建设的一部分，中国一直在研究各种导弹，从可以摧毁太空卫星的导弹，到先进的核弹头导弹”。

美联社援引专家的分析称，“独立制造尖端武器，包括隐形战机、航母和弹道导弹系统，是中国崛起为全球军事大国的关键”。陆基中段反导系统组成庞杂、技术难度极高，只有大国才搞得起。从美国的“星球大战”计划，到“萨德”入韩，反导总是被视为大国博弈的重要筹码。中国反导又是布下一盘什么样的棋局？外媒有猜测它是回应美国《核态势评估》报告的，也有认为它是针对印度或朝鲜的，还有分析说是为应对台海局势的。对此，中国国防部的官方说法是：“这一试验是防御性的，不针对任何国家。”

2月6日上午，中国国防部主动发布一条简短但重大的消息：2018年2月5日，中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。

此前，一些有关新疆吐鲁番周一出现夜光云奇异景象的照片在中国网络上吸引众多关注。这些照片显示，吐鲁番地区上空出现夜光云，在黑蓝色天空的背景下，一条弯弯曲曲的发亮细带，好像“丝路”一般通向空中。当时有网友分析认为，自然形成的夜光云肉眼极难见到，而人造航空器穿过大气层的中间层时，带去的大量尘埃会给夜光云的形成创造条件。还有网友分析说，夜光云是高机动飞行器的尾迹，可能是发射了一枚探空火箭或者是一次陆基反导技术试验，它的尾迹在空气很稀薄的区域存在的时间相对较长，发光则是因为当时傍晚水汽冷凝被阳光折射。

德国新闻电视台6日报道说，周一晚上，中国观察人员看到天空中有奇怪的光线，这可能是火箭凝结的痕迹。这些不寻常的现象可能与中国的反导试验有关。去年5月30日，美军进行首次洲际弹道导弹拦截测试并获得成功。中国的相关试验虽然细节不详，但有理由相信，中国在反导系统领域又取得长足进步。

这是迄今为止中国军方第三次公开陆基中段反导拦截技术试验成功的消息。此前两次分别发生在2010年1月11日和2013年1月27日。此外，2014年7月23日，国防部新闻局称，中国在境内进行了一次陆基反导技术试验，试验达到了预期目的。不过与此前两次不同，这次没有提及是在哪个阶段进行拦截。

美联社6日称，陆基中段反导技术，是指在弹道导弹的飞行中段，也就是在大气层外实施拦截。悉尼洛伊国际政策研究所的分析专家山姆·罗杰文表示，根据中方的描述，此次使用的导弹可能是SC-19系统，该导弹系统被认为是2007年反卫星试验使用的导弹。不过，此次拦截可能不是使用该导弹的拦截器进行真实拦截，而可能是在测试这款导弹的火箭助推器。

香港《亚洲时报》6日称，北京对新反导测试的确认，证明了长期以来存在的传言：解放军一直在研发和测试具有直接杀伤功能的反弹道导弹防御网，可以和保护美国本土的美国陆基中段反导系统媲美。分析人士说，美国的陆基中段反导系统和中国自己的这款系统，与“萨德”系统相比，都能保证高拦截率和低间接伤害。陆基中段反导系统的优势在于一些技术突破，比如超远距离传感器，新型燃料和推进剂，以实现更快拦截。上月，中国官方媒体播出了有关中国在西北的一个反导雷达站的情况。此前，中国媒体也披露，在中国东北也有这样的反导雷达站。

责任编辑：刘光博