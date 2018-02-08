原标题：苏35亮相南海震慑挑事者，空军专家：说明战力已成

[环球时报记者 郭媛丹]中国空军7日发布消息：“空军苏-35战机近日飞赴南海参加联合战斗巡航任务，这是空军履行新时代使命任务、开展实战化军事训练的务实行动。”这是中国官方首次正式对外公布苏-35入列。中国空军专家傅前哨7日对《环球时报》表示，这标志着入列后的苏-35已经形成战斗力。

中国空军发布的消息称，“苏-35是多用途战斗机，具备制空作战和对地、海面目标精确打击能力。苏-35战机开展实战化军事训练，有助于增强空军远程远海作战能力。”这款中国从俄罗斯购买的战机自中俄双方签署协议以来一直备受关注。据俄罗斯方面的消息，中方从俄罗斯共采购24架苏-35战斗机，并将于2018年底前全部交付中方。首批4架苏-35战斗机于2016年底交付中国，并被认为优先装备南部战区空军。现在解放军驾驶的苏-35首次亮相，就出现在最能大展宏图的空域：南海海域上空。这部分印证了外界此前的猜测。

资料显示，苏-35最大飞行速度为每小时2500公里，在没有空中加油的情况下航程可达3400公里，战斗半径1600公里。外界一直认为，中国采购苏-35最主要的意义之一在于其载油量比苏-27、苏-30有很大提高，航程和作战半径明显提升。中国现役歼击机只能在南海上空短时间飞行，油箱内携带的燃油量不大，严重限制了自身能力。因此苏-35被认为是中国在南海地缘政治博弈中的王牌。苏-35作为三代半战机中出类拔萃的机型，其入列能提高空军综合作战能力和执行任务的能力，能更有效地维护领土主权和海洋权益，维护地区和平与稳定。

美国务院代理助理国务卿凯达诺5日呼吁东南亚国家购买包括F-35战机在内的美国武器，并称美军舰将会继续在南海开展“航行自由行动”。中国外交部发言人耿爽6日表示，南海明明风平浪静，有人偏偏无风起浪。中方坚决反对有关国家打着“航行和飞越自由”的旗号，威胁和损害包括中国在内的沿海国的主权和安全利益。

中国空军7日选择让苏-35亮相南海是否剑有所指？空军专家傅前哨7日对《环球时报》记者表示，中国空军首次对外正式发布苏-35列装消息，最大的意义是表明苏-35已经形成战斗力，有战斗力的苏-35自然会对在南海地区挑事的国家带来震慑。“中国其他战机巡航南海也会带来震慑作用。苏-35的作战能力比苏-27更高，震慑作用会更大。未来当中国最先进战机歼-20对南海巡航时，震慑力更大。”

傅前哨表示，苏-35不少性能达到世界领先水平，采用新的发动机系统，使战机的推重比获得很大提升。此外，苏-35配备了无源相控阵雷达，使得其能探测到400公里以外3平米大小的目标，在世界范围内探测距离也是非常领先的，这使得苏-35中距和近距空战能力很强，具备和四代机对抗的潜力。

苏-35首次亮相南海，并不意味着以后都将部署在南海方向。傅前哨表示，“把先进战机部署在什么地方要根据需要来决定。苏-35作为远程作战飞机，机动转场能力很强，哪里有事就去哪里，东南西北都能去，要充分发挥其作用。”当然，中国并不仅依靠苏-35来维护国家安全。未来战争是体系对抗，需要不同种类的先进战机进行联合作战。

责任编辑：柳龙龙