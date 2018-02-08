中国“监听”非盟总部？非盟主席驳斥:全都是谎言

原标题：中国“监听”非盟总部？非盟主席在京驳斥：完全都是“谎言”！

[环球网报道 记者 任梅子]2月8日，中国外交部长王毅与非洲联盟主席穆萨·法基·穆罕默德在北京共同会见记者。记者会上，穆萨驳斥了法国《世界报》对“中国在非盟成员国实施间谍行动”的报道，认为这篇“虚假报道”意在影响中非合作关系。王毅也表示，非盟会议中心是“中非友谊的象征”，是中国对非“无私的援建”。有些人则“嫉妒中非合作”，做这篇报道就是企图扰乱中非关系。

《世界报》今年1月曾援引不具名非盟消息源做过一篇报道，声称“在非盟位于埃塞俄比亚首都斯亚贝巴的总部工作的技术人员去年才发现他们电脑存储的内容从2012年开始就经常被复制到上海的远程服务器上”。《世界报》还称，在“内容复制”问题被发现后，非盟改动了他们的服务器，对IT系统也进行了重装。埃塞俄比亚的网络安全专家还“移除了藏在非盟总部办公桌和墙壁内的麦克风”。

“我不认为间谍行动符合中国的利益。”穆萨向记者们表示，这些（针对中国的）指控完全都是“谎言”，还强调没有谎言可以影响中非关系。他还说，非盟并不是负责处理“国家机密或国防”的组织，“我不认为给非盟提供一个办公楼并进行间谍活动符合中国的利益”。

法新社透露，穆萨在与中国外长王毅进行会谈时，讨论了（中非）在多个领域进行深化合作的话题，以及在北京设立非盟办事处。据报道，中国正在对非洲进行大规模投资，定期为非洲国家提供低息贷款和礼赠。2016年中非贸易额高达1492亿美元。

责任编辑：张岩