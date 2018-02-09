美议员提案要打压华为中兴 称威胁美国国家安全

原标题：美议员提案要打压华为中兴 专家：制造“中国威胁”的声势

[环球时报特约记者 成仲]美国国会7日再次推动一项限制中国通信公司的议案。两名共和党参议员当日提出，要求禁止美国政府购买或租用来自华为或中兴的电信设备。近几年，美国不断推出限制中国通信公司在美国发展空间的措施。一位不具名的通信专家对《环球时报》表示，对于华为等中国通信公司而言，其在美国的通信设备业务规模很小。美国依然不断推出限制性议案，起不到多少效果，其实际目的是制造“中国威胁”的声势。

据路透社报道，阿肯色州参议员汤姆·科顿与佛罗里达州参议员马尔科·卢比奥共同推出了这项议案，其内容与两名众议员迈克尔·科纳威和利兹·切尼今年1月提出的议案相似。科顿表示，“华为相当于中国政府的一个部门，他们完全有能力通过入侵自家设备来窃取美国官员的信息……还有很多公司能满足我们的技术需求，不能让中国这么容易窃听我们”。卢比奥则宣称，“从国家安全角度考虑，我们不能允许外国对手将他们的技术植入美国政府系统和关键基础设施中”。

美国政府以“信息安全”的名义，对华为与中兴施加限制的历史可追溯至2012年。当年，美国众议院特别情报委员会发布报告称，华为和中兴对美国国家安全造成威胁，两家公司当时明确否认。此后美国不断推出针对两家公司的限制措施。据路透社报道，美国无线运营商AT&T上月因受到来自国会和美国联邦通信委员会的压力，放弃与华为达成的智能手机销售协议。有知情人士透露，部分美国议员还告知其他美国公司，如果与华为或中国移动有合作关系，将损害他们与美国政府的商务关系。

《纽约时报》称，“多年来，华为为开发价值巨大的美国市场而采取的努力屡屡遭遇政治上的反对”。美国《华尔街日报》此前曾分析称，美国法律并未规定企业不得与华为合作，但如果与华为合作，那些企业可能要付出高昂的政治代价。

中国与全球化智库高级研究员何伟文8日接受《环球时报》记者采访时表示，以“国家安全”“政府背景”为名向中国电信企业施压是美国政府一贯的做法。电信行业本身比较敏感，而中美在网络安全方面一直存在较大矛盾，“中企在美遭遇的实际上是政治问题而非经济问题”。何伟文认为，美国对于中国电信企业的限制缘于对中国的“担忧”与“防范”，因此在政治、技术、并购等方面设下重重障碍，这在特朗普任上有更为明显的体现。

政治原因对华为和中兴的在美业务影响不小。《纽约时报》称，华为在美国销售智能手机，但并未与美国的主要无线运营商，如威瑞森（Verizon）、AT&T、Sprint和T-Mobile等达成智能手机合作，美国多个主要电信公司也拒绝购买华为生产的电信、网络设备，“这使得华为要在美国站稳脚跟更加困难”。

与此同时，美国还在严密防范中企收购美国公司、获取美国技术。目前，一项防止中国获得美国敏感技术的法案正在国会审议，该法案将扩大外国在美投资委员会阻止中国公司获得美国技术的权力。不过据路透社8日爆料，由于许多美国大公司反对，该议案不得不作“软化调整”。美国企业担心，相关法案将令他们蒙受损失。

因“安全”为由防范中企的提议近日还出现在美国的邻国加拿大。针对中国交建对加建筑公司爱康（Aecon）的收购案，加拿大保守党呼吁进行国家安全审查。何伟文对《环球时报》记者分析说，从类似新闻中可以看出，从美国、加拿大，到德国、澳大利亚，一些西方国家以同样的防范心态和思路对待中国企业，只不过程度有所不同。“可以预见的是，中国企业的海外之路还将遇到更多坎坷”。

责任编辑：刘光博