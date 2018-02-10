纳米比亚景区发生车祸 致中国游客2死4伤

原标题：两名中国游客在纳米比亚车祸中遇难

纳米比亚红沙漠景区（资料图）

新华社温得和克2月10日电（记者吴长伟）据中国驻纳米比亚大使馆消息，两名中国游客9日傍晚在纳米比亚红沙漠景区内因严重车祸不幸身亡，另有4名中国游客受伤。

据使馆领事保护负责人说，使馆正在协助死者国内家属办理来纳事宜。该负责人介绍，纳米比亚境内砂石路多，行车速度快，交通事故高发。而中国游客不熟悉右舵驾驶方式，也容易发生车祸。据不完全统计，去年纳米比亚发生6起涉中国人车祸，5人死亡。

中国驻纳使馆多次发布安全提醒，要求中国公民在纳旅游时提高交通安全意识，严格遵守当地交通法规，系好安全带，不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾驶；夜间路上野生动物较多，尽可能避免夜间行车。

责任编辑：张岩