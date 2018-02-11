原标题：欧洲顶级品牌官网又出错：中国被写成“中华民国”，港澳台成“国家”

[环球时报-环球网报道 记者 成仲]不久前，将港澳台及西藏列为“国家”的“万豪事件”给所有在华外企提了个醒，绝对不能忽视中国对主权领土完整的重视。因为这一问题，包括万豪、达美航空、Zara在内的多家外企都已经认错道歉。尽管如此，依然还有外国企业没有吸取足够的“前车之鉴”。

《环球时报》记者11日在法国著名运动品牌Moncler（盟可睐）的英文官方网站发现，在其查看全球门店分布的页面，不仅在“选择国家”时将台湾、香港和澳门单独列出，还将中国的英文全称写为“Republic of China（中华民国）”。

Moncler是法国一家著名运动装备公司，以其生产的羽绒服闻名。2009年，Moncler进入上海，据其官网显示，Moncler已在中国内地拥有24家专卖店，在中国台湾、香港、澳门等地也开设有分店。

《环球时报》记者11日浏览Moncler的中文官网时看到，在“店铺地址”界面，中华人民共和国、台湾、香港、澳门并列位于亚洲一栏下，没有明确标明是国家还是地区。

但《环球时报》记者用手机打开Moncler的英文官方网站时，发现 “店铺地址”页面明确标注有“Choose A Country（选择国家）”选项，点开后可以看到台湾、香港和澳门被列为“国家”。

与此同时，Moncler英文官网还出现了一个荒谬的政治错误——将中国的英文全称写为“Republic of China（中华民国）”。

对于这种将港澳台地区列为国家，甚至变相承认“中华民国”的做法，万豪、Zara、达美航空等企业今年1月的道歉已经为向所有在华经营的跨国企业提了醒。正如中国外交部发言人陆慷所言，“在华经营的外国企业也应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这也是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作最起码的遵循。”

《环球时报》记者已经向Moncler中国总部发送了采访申请，但至截稿时尚未收到回复。

责任编辑：张迪