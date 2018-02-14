纽约帝国大厦点亮彩灯庆祝中国狗年春节(图)

原标题：纽约帝国大厦点亮彩灯庆祝中国狗年春节

中新社纽约2月13日电 （记者 马德林）当地时间2月13日，为庆祝中国戊戌狗年新春，中国驻纽约总领馆和帝国大厦共同举行点灯仪式并推出“欢乐春节”橱窗展。中国驻纽约总领事章启月、帝国大厦集团总裁兼首席运营官凯斯勒（Jonh Kessler）出席并致辞。

资料图：当地时间2016年2月6日，美国纽约帝国大厦点燃金色和红色灯光，庆祝中国农历新年。

据介绍，2月13日和15日（除夕）两个晚上，帝国大厦楼顶将闪亮红、黄、蓝、白四色彩灯，以“春回大地”、“阳春白雪”、“生机盎然”、“姹紫嫣红”、“共庆佳节”为主题，寓意欢乐、繁荣、和平与吉祥。此外，大厦一层将举办为期一个月的“欢乐春节”狗年生肖橱窗展。

凯斯勒对新春佳节到来表示祝贺，称自己十分荣幸再次同中国驻纽约总领馆联合举办春节点灯仪式。他说，狗在中国文化中象征忠诚和吉利，希望能通过帝国大厦闪亮的灯光为大家送上中国春节祝福。

章启月说，2018年是中国迈向新时代的开局之年，中国继续坚持深化改革和扩大开放。中国越发展，为世界带来的机遇与做出的贡献就越大。我们致力于同所有合作伙伴实现共同发展，希望并相信中美双方合作不断扩大和深化，为两国和世界人民带来实实在在的好处。

章启月表示，近年来春节成为全球范围内的节日庆典。帝国大厦的彩灯象征着友谊、和平与合作，促进了中美人文交流。2018年“欢乐春节”活动将贯穿纽约市上、中、下城多个主流文化与建筑地标。她还代表中国驻纽约总领馆向美东地区的各界民众，特别是华人华侨留学生、中资机构及媒体朋友致以新春祝福。（完）

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