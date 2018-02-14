原标题 美记者：美政府掩饰731罪行，应向中国人民道歉

[环球网综合报道]“美国政府在二战结束时对日本731部队的罪行非常了解，但为得到731部队用人活体实验资料，作为交换条件，美国并未追诉涉及的731部队罪行战犯。”一名美国记者在2015年独自赴中国拍摄历史纪录片，且在多方查找资料后，得出上述结论。

据台湾“联合新闻网”2月14日报道，这位加拿大/美国广播记者名为约翰森（Paul Johnson）。为拍摄纪录片，他在2015年4月至5月赴中国哈尔滨、北京、浙江采访，共采访近20人。受访者多为70岁至80岁的老人，其中有一名女性。这些受访者用亲身经历叙述遭受日军细菌炸弹袭击的经历。有的受害者遭受烂腿病、鼠疫等后遗症煎熬，有的受访者自身不是受害者，但其父辈死于日军细菌炸弹。报道称，约翰森表示，他是第一个用纪录片揭露这个事实的西方记者。

据报道，约翰森希望通过拍摄纪录片，让更多人了解事实真相。约翰森认为，美国在获得这些活体实验资料后，后来用在军事方面，而这些资料是用中国人生命换来的，美国政府应向中国人道歉！这部纪录片片名为《731-美国如何利用日本生物武器犯罪》（731-How America Exploited Japans Biological Weapons Crimes），时长近一小时，预计于3月15日在加拿大温哥华首映。

“联合新闻网”称，约翰森主要工作在加拿大、美国首都华盛顿、中国首都北京等地。2012年至2014年，他在北京从事报道工作，并于2015年返回华盛顿。返回后，鉴于对日本侵华时期731部队的罪行研究及获得的相关信息，约翰森扎进华盛顿大学图书馆，查找到一些秘密档案。

报道称，约翰森发现一些文件清楚地记录着日本侵华部队在1930年晚期至1943年，在中国中部发动细菌战，造成当地普通民众数千人死伤的事实。约翰森认为，美国当时的名将麦克阿瑟将军在日本侵华战争结束时，充分了解731部队用细菌战残害中国人的真相，但为了获得这支部队用中国人活体实验资料，作为交换条件，并未对涉及的战犯进行应有惩罚。

据报道，约翰森表示，他在中国担任记者期间，到过北京、上海、甘肃、黑龙江等多个地方，对中国这个具有5000年文明历史古老国家非常敬仰，希望再次返回中国。他也希望将这部纪录片在中国播映，让更多中国人了解真相。约翰森认为，了解这段历史更多，就越能避免这段731部队罪恶历史重复，更要促使美国政府承认真相，让中国与美国友好关系长久。

责任编辑：张岩