日本修订高中学习指导要领 再次主张钓鱼岛主权

原标题：日本修订高中学习指导要领 再次主张钓鱼岛独岛主权
[环球网综合报道]据韩联社报道，日本文部科学省14日下午在政府网络服务平台“电子政府综合窗口”公开了高中学习指导要领修订案，再次主张钓鱼岛、独岛等争议领土主权。
根据修订案，日本高中历史综合、地理综合以及公共课目中，要求校方向学生灌输“竹岛”（韩国称“独岛”）和“尖阁列岛”（即我钓鱼岛）为日本“固有领土”的内容。报道指出，2009年改版后的日本高中学习指导要领中规定各学校实施领土教育，但并未明确提及独岛和钓鱼岛。
资料图片：日本文部科学省2017年6月21日公开初中和小学的学习指导要领解说，主张独岛主权。（图片来源：韩联社）
韩联社称，日本政府去年修改了中小学学习指导要领，主张独岛、钓鱼岛主权。此次，高中学习指导要领修订后，日本为向下一代注入错误的领土观念奠定了教育基础。文部科学省公开的学习指导要领明确教育内容的根据，成为教材编制和鉴定的法律根据。
韩联社还称，经修改的学习指导要领通过解说、鉴定教材制作等过程，于2022年向新生依次普及。
据悉，日本从2008年的中学社会和学习指导要领解说中首次采用了“韩日间对独岛的主张有分歧”的表现方式。2014年1月，日本在中学学习指导要领解说中明确表明独岛是日本“固有领土”，目前高中、初中和小学社会教材中多数包含该内容。
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