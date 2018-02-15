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日媒:中国人春节期间赴日游有望为日带来可观收入

日媒:中国人春节期间赴日游有望为日带来可观收入
2018年02月15日 16:43 环球网
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　　原标题：日媒：今年春节期间，中国人赴日游有望为日本带来可观收入！　

　　[环球网报道 记者 崔舒飞]春节长假于2月15日正式开始，预计节日期间中国出境游将达650万人次，再创历史新高。日本NHK新闻报道称，将有大量中国游客到访日本，有望带来可观收入。

　　日前，中国旅游研究院和携程旅游发布了《2018春节出境旅游趋势预测报告》。数据显示，春节期间最受中国游客青睐的是泰国、日本、新加坡等国家，预计出境游总人数较去年增加35万人次。

　　2017年中国访日游客总量创历年最高，达到735万人次，连续3年名列首位。根据日本驻华大使馆的消息，上个月（加上春节假期）的签证发放量较去年同期有所增长，保持了增加势头。报道称，去年中国访日游客人均支出以23万日元（将近1万4千人民币）居各国首位，今年也有望带来可观的经济效益。

责任编辑：初晓慧

春节收入访日
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