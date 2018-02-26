原标题：韩媒：沈阳乐天世界项目有望上半年重启
沈阳乐天世界项目外观设计图（图片来源：韩联社）
[环球网报道 记者 李慧玲]韩媒称，消息人士26日透露，中韩关系逐步回暖，沈阳乐天世界项目有望上半年重启。
据报道，消息人士称，“在与中方人士接触的过程中，感觉到沈阳乐天世界项目等问题将会得到解决。”该消息人士还强调，沈阳乐天世界项目上半年重启的希望很大。
对于乐天玛特是否恢复营业，该消息人士回答称，乐天方面正在努力，但是目前没有进展。报道援引另外一位消息人士的话称，因乐天玛特营业恢复与其转售有关，与沈阳乐天世界项目重启情况稍有不同。
据报道，乐天在沈阳推进的乐天世界项目共耗资3万亿韩元（约合人民币176亿元），该项目包括兴建乐天世界游乐场、购物中心、酒店、公寓等。2016年11月，该项目因消防隐患被中断。
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