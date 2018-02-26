原标题：虎视眈眈向中国？印度将主办至少17国宏大军演，印媒这样解读

《印度时报》报道截图

[环球网报道 记者 朱梦颖]“在中国在‘印度太平洋’不断增长的军事姿态的背景之下，安达曼-尼科巴群岛正在组织两年一度的‘米兰’演习”，《印度时报》25日如是称。

《印度时报》在题为“正值中国在公海军演之时，印度（也）将主持海上演习”的报道中称，印度海军安达曼-尼科巴司令部将于3月6日起在印度安达曼和尼科巴群岛海域，主办一场为期8天的大型海军演习。此次军演将由包括澳大利亚、马来西亚、马尔代夫在内的至少17国参与。

报道称，此次联合军演旨在扩大区域合作，打击重要海道的非法活动。印度海军发言人夏尔马表示，在“米兰”演习期间，（成员国）间的互动包括就海洋良好秩序交流意见，以及加强区域合作以打击海上非法活动。

“除了通过海军演习和专业互动促进合作之外，”夏尔马还说，“‘米兰’演习还将为参与国海军提供一个机会，培养更强联系，以便应对各种安全挑战。”

报道还提到，去年11月，印度、美国、澳大利亚和日本为长期悬而未决的“四边联盟”进行商讨，计划制定一项新的战略，以保持“印度太平洋地区”重要海上航线不受中国影响。

报道援引官方人士消息称，此次海上演习参与国的海军参谋长也将在此期间就中国在南海进行军事演习一事进行讨论。

除印度之外，参与此次海上军演的国家还包括澳大利亚、马来西亚、马尔代夫、毛里求斯、缅甸、新西兰、阿曼、越南、泰国、坦桑尼亚、斯里兰卡、新加坡、孟加拉国、印度尼西亚、肯尼亚及柬埔寨。

《印度时报》在报道中还称，印度、美国及其他国家正在寻求在南海“争议海域”中的航行自由。

南海航行自由≠军事行动自由

中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波在日前举行的慕尼黑安全会议中就南海问题强调称，航行自由不等于“军事行动自由”。

周波表示，“首先我们要遵守的就是《联合国海洋法公约》，但是现在的问题是有些国家把《联合国海洋法公约》的‘航行自由’单方面片面地理解为‘军事行动的自由’，而这并不是《联合国海洋法公约》所确定的原则。”

针对所谓的“争议海域”表述，周波表示，“我认为南海问题是中国跟东盟部分国家之间的争议，应该由中国和部分东盟国家之间共同努力，通过和平的方式来解决这一问题。”

责任编辑：初晓慧