新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

上野动物园大熊猫香香将代言地球一小时环保活动

上野动物园大熊猫香香将代言地球一小时环保活动
2018年02月26日 11:23 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：上野动物园大熊猫香香将代言“地球一小时”环保活动

　　[环球网综合报道]“地球一小时”是世界自然基金会（WWF）应对全球气候变暖所提出的一项环保节能活动，倡议关闭全球照明一小时。据日本雅虎新闻报道，2月15日，世界自然基金会宣布，为了更好地推广活动，将选择日本上野动物园的大熊猫“香香”及其母亲“真真”，父亲“力力”共同代言活动。WWF日本称，该活动选择动物代言尚属全球首例。

　　“地球一小时”活动首次于2007年在澳大利亚悉尼市展开，当时是作为WWF防止气候变暖行动的一部分，随后以惊人的速度席卷全球，截至去年有187个国家和地区参与到活动当中。今年的活动时间为3月24日晚上20点30分，届时全球各地的照明会逐步关闭。

　　WWF日本负责人表示，“大熊猫是濒危动物，而香香家族的亲切形象很适合我们的活动，希望借此让人们更加关注环境问题”。

责任编辑：初晓慧

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区