上野动物园大熊猫香香将代言地球一小时环保活动

原标题：上野动物园大熊猫香香将代言“地球一小时”环保活动

[环球网综合报道]“地球一小时”是世界自然基金会（WWF）应对全球气候变暖所提出的一项环保节能活动，倡议关闭全球照明一小时。据日本雅虎新闻报道，2月15日，世界自然基金会宣布，为了更好地推广活动，将选择日本上野动物园的大熊猫“香香”及其母亲“真真”，父亲“力力”共同代言活动。WWF日本称，该活动选择动物代言尚属全球首例。

“地球一小时”活动首次于2007年在澳大利亚悉尼市展开，当时是作为WWF防止气候变暖行动的一部分，随后以惊人的速度席卷全球，截至去年有187个国家和地区参与到活动当中。今年的活动时间为3月24日晚上20点30分，届时全球各地的照明会逐步关闭。

WWF日本负责人表示，“大熊猫是濒危动物，而香香家族的亲切形象很适合我们的活动，希望借此让人们更加关注环境问题”。

责任编辑：初晓慧