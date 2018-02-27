韩国防部召中国大使 抗议军机飞入“防空识别区”

原标题：韩国防部召见中国驻韩大使馆武官 抗议军机飞入“防空识别区”

[环球网综合报道]据韩联社报道，韩国国防部27日召见中国驻韩大使馆国防武官，就中国军机飞入韩国“防空识别区”提出抗议。

韩联社称，韩国时间27日上午9点34分许，1架疑似由运-9改型而来的解放军侦察机从苏岩礁西南方向飞入韩国“防空识别区”，一度飞临釜山东南方向约40海里处以及郁陵岛西北方向约30海里处，韩军先后出动F-15K、KF-16等10多架战斗机实施伴飞。报道还说，这是中国军机在1月29日后今年第二次飞入韩国防空识别区。

苏岩礁位于中国东海，并处在中韩专属经济区重叠区域。中国外交部曾多次表示，苏岩礁是孤立的水下暗礁，不是领土，中韩之间就此不存在领土争议，这是中韩双方的共识。

韩国国防部2013年12月8日下午2时，正式发布韩国防空识别区（KADIZ）扩大方案，区域范围延伸至半岛西南部的中国苏岩礁、马罗岛和红岛上空。有军事观察人士对环球网表示，中国东海防空识别区与韩国“防空识别区”部分空域有所重叠，但防空识别区并非领空，只是一国空军为了防空需要单方面划设的空域。

责任编辑：柳龙龙