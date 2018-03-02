印度政府：与中国关系进入敏感期 这种事别干了

原标题 印度政府通知：与中国关系进入敏感期，这种事别干了

《印度快报》3月2日报道，印度政府日前发出通知表示，与中国关系近期非常敏感，要避开参加达赖喇嘛的活动。印度政府内阁秘书辛哈在给秘书和政府部门负责人的指示中表示，不要参加达赖喇嘛相关纪念活动。

鉴于与流亡藏人立场不同寻常的背景，印度政府强调这是与中国关系敏感时刻，为此通知要求印度政府“高级领导人”和“政府工作人员”要远离流亡藏人计划在3月底和4月初举行的流亡藏人领导层流亡印度60周年纪念活动。

外交部长秘书顾凯杰向内阁秘书辛哈发出的这份说明标准日期为2月22日，四天后，辛哈向印度政府高级领导人和政府工作人员发出上述指示，指出参加该活动不可取。辛哈在指示中表示，参加这些活动“应该不鼓励”，因此，“要求你们要确保在这个问题上采取适当行动。”并引用顾凯杰的话说，这是个敏感的话题。

顾凯杰曾要求辛哈发布“为印度政府各部和邦政府提供咨询意见的保密通报”，不要接受任何邀请或参加拟议的活动。外交部在说明中表示，这包括4月1日“西藏流亡政府”在新德里体育中心组织一个名为“谢谢印度”的大型公共活动。达赖喇嘛还计划邀请一些印度政要。此外，还会在新德里和其他地方举行更多活动。

责任编辑：张岩