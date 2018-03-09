原标题：韩媒：中国机器人产业发展迅猛 竞争力已赶超韩国
资料图片：2月18日，在福建省科技馆，小朋友与能模仿人表情的“表情机器人”互动。新华社记者 宋为伟 摄
参考消息网3月8日报道 韩媒称，韩国机器人产业协会3月5日发布《2017机器人产业竞争力调查》报告称，韩国机器人产业与中国、美国、德国和日本等国家相比，在竞争力指数上存在巨大差距。
据韩国《亚洲经济》3月6日报道，报告集结了87名韩国机器人产业的从业人员、学术界、研究界等领域专家，并于2017年9-11月分阶段进行线上和线下调查，评判内容包括价格、品质、制造、人力资源和技术五个方面。
报道称，中国机器人在数个领域已赶超韩国。具体来看，若把韩国机器人按100分来计算，中国工业机器人得分100.79分，个人服务机器人103.77分，专业服务机器人101.9分，仅机器人零部件以99.1分略低于韩国。
报告建议，韩国政府应将机器人产业本土化，提高产业实力，摆脱对进口机器人的依赖。同时，相关部门也应搭建机器人生产商的销售平台，增强韩国机器人产业竞争力。
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