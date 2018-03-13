联合国指控朝鲜实施酷刑建政治犯集中营 中方回应

原标题：联合国机构指控朝鲜实施酷刑及建政治犯集中营，中方回应
[环球网快讯]2018年3月13日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者提问称：据报道，联合国朝鲜人权状况特别报告员称，与朝鲜就核导项目进行对话应该和人权对话同时进行，包括指控朝鲜“实施酷刑及建立政治犯集中营”。中方是否同意上述观点？
陆慷回应称，中方在半岛问题以及联合国有关机构审议朝鲜人权问题上的立场你应该非常清楚。
在当前形势下，我们希望国际社会所有有关各方都能为半岛问题相关方抓住契机、推动和谈，实现半岛和平稳定和无核化，实现半岛形势最终转圜作出积极和建设性努力。
至于相关人权问题，应当在符合联合国宪章宗旨和原则的框架内公正处理。
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