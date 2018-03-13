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外交部谈中国空气污染治理:我们对此还是有信心的

外交部谈中国空气污染治理:我们对此还是有信心的
2018年03月13日 19:22 环球网
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　　[环球网快讯]2018年3月13日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者提问称：中国北方的空气污染自去年底出现明显好转，但今年似乎变得更严重，你能否解释原因？中方是否将继续践行《巴黎协定》承诺，减少排放？

　　陆慷回应称，我先回答你的第二个问题，因为这个问题更像属于外交部应该回答的。中方为达成《巴黎协定》作出了积极努力，发挥了重要作用，国际社会对此有目共睹。中国政府一旦作出承诺，定会严格执行。事实上，根据中方环保部门统计，中国2017年空气质量，包括华北地区空气质量明显改善。

　　在北京工作生活的记者朋友应该感受得到。至于这两天出现的雾霾成因，可能需要专业部门的专业分析了。希望大家能看到中方为改善环境质量所作的艰苦努力，我们对此还是有信心的。

责任编辑：张迪

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