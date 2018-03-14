外交部回应霍金去世：哀悼惋惜 他的贡献将被铭记

原标题：外交部回应霍金去世：哀悼和惋惜 他的贡献将被永远铭记

[环球网综合报道]据英国《卫报》等多家媒体3月14日消息，斯蒂芬·霍金去世，享年76岁。在14日的中国外交部例行记者会上，环球时报-环球网记者提问到，“中方对霍金先生有何评价？”

陆慷回应称，霍金先生是一位杰出的科学家，也是一位与疾病顽强斗争的科学斗士，为科学为人类作出了巨大贡献。

霍金先生生前曾三次来华，中国领导人曾会见他，中国科学家和科学爱好者们也同他进行过愉快的交流。

霍金先生关心中国的发展建设，对中国的科技进步作出了很高的评价。他也十分喜爱中国文化，曾十分坚持、并最终在助手的帮助下实现了登上长城的愿望。

我们对霍金先生不幸去世表示哀悼和惋惜，向他的家属表示慰问。霍金先生和他作出的贡献将被永远铭记。

责任编辑：刘光博