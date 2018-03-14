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中国船员在美国落水 美国海岸警卫队暂停对其搜寻

中国船员在美国落水 美国海岸警卫队暂停对其搜寻
2018年03月14日 17:16 环球网
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　　原标题：揪心！美国海岸警卫队暂停搜寻落水中国船员

　　[环球网报道 记者 查希]美国福克斯（FOX）新闻网13日消息，美国海岸警卫队已暂停对落水中国船员的搜救工作。此前，一名中国船员在其货船通过美国切萨皮克湾下游时意外落水，落水时并未穿救生衣。

　　FOX称，出事货船是在香港注册的“拉纳·凡图尔”号，落水船员。海岸警卫队朴茨茅斯指挥中心此前透露，出事的中国船员33岁，坠落前他正在货船右侧试图加固梯子，身上只穿了橙色连体工作服和一件蓝色夹克。

　　美国海上警卫队的救援人员事发后在出事海域附近进行了约12小时海空搜救，搜寻面积达大约112平方英里，但一无所获。在详细了解水温和天气状况之后，救援人员决定暂停了他们的工作。

责任编辑：刘光博

船员落水警卫队
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