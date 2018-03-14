美方被曝拟对600亿美元中国商品征关税 中方回应

原标题：美方被曝拟对600亿美元中国进口商品征收关税，中方这样回应

[环球网综合报道]2018年3月14日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者提问称：据报道，消息人士称，美方正寻求对价值600亿美元的中国进口商品征收关税，主要针对的是科技和电信行业。中方是否担心美方可能对中国产品征收新的关税？是否考虑采取报复措施？

陆慷回应称，我们注意到有关报道。事实上，不论是中美经贸关系问题，还是中国为保护知识产权而采取的措施，中国商务部负责人近期已多次介绍过有关情况。关于有关消息披露的美方可能采取进一步措施，建议你向中国主管部门了解中方的立场。

这里我想指出，经贸合作并非必然是此消彼长的竞争，也不应该是你输我赢的零和游戏。我们多次强调过，中方坚决反对任何单边贸易保护主义行为。如美方最终采取损害中方利益的举动，中方必将坚决维护自身正当权益。

同时，我想指出，中美经贸合作的本质是互利共赢的。近40年来，中美经贸关系的发展给两国人民和两国企业带来了实实在在的好处。作为全球最大的两个经济体，中美两国在经贸合作中存在一些分歧和摩擦是正常的。关键是要以建设性方式管控分歧，做大合作蛋糕，妥善解决双方重点关切，推动两国经贸合作健康稳定向前发展。

责任编辑：刘光博