原标题 外媒：特朗普起用鹰派国务卿 与中俄关系恐添变数
资料图片：蒂勒森
参考消息网3月15日报道 外媒称，蓬佩奥的国务卿提名尚未通过国会听证，专家们已在猜测美国外交的变化了。
据俄罗斯《共青团真理报》网站3月14日报道，俄罗斯科学院专家帕维尔·波德列斯内指出：“蓬佩奥上任后，美俄关系仍一如既往会很糟糕，且可能完全恶化。”
莫斯科大学专家安德烈·西多罗夫表示：“值得强调的是，蓬佩奥相当反华，所以不妨观察一下美国的对华新政策。”
俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基说：“我们记得蓬佩奥在中情局局长任内发表了俄干预美国大选、华盛顿有必要对俄研发最新式武器采取对等回应等相当尖锐的声明。这一切皆可能成为抬高美国外交中反俄调门的因素。”
另据美国零保值新闻网站3月13日报道，中情局局长蓬佩奥一年来每天向特朗普汇报情报工作，如今终于荣升了。
报道称，蓬佩奥的外交政策观点比蒂勒森要强硬得多。他怀有跟几位五角大楼高官相同的观点，认为从长远来看中国对美国的威胁比俄罗斯对美国的威胁更大。他曾污蔑称：“中国远比俄罗斯更有实力去执行这个任务……我们可以看到他们执着地窃取美国的信息、派间谍向美国渗透，那些间谍会代表中国政府跟美国作对。我们的学校里有这种事，医院和医疗系统里有这种事，整个美国公司界有这种事。世界上其他地方也有这种情况，包括在欧洲和英国。”
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