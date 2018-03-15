原标题：杨洁篪国务委员下周将访问韩国？中方回应
[环球网综合报道]2018年3月15日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在会上有记者问到，据韩国政府消息，杨洁篪国务委员下周将访问韩国。你能否介绍访问的相关细节，包括此访目的及会见安排？
陆慷回应称，中韩双方就双边关系、半岛局势等一直保持着沟通。我目前没有这方面的消息可以发布。如有，我们会及时告诉大家。
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