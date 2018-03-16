日本用贷款大礼包拉拢斯里兰卡 日媒：系针对中国

原标题：日本用贷款大礼包拉拢斯里兰卡 日媒：暗中针对中国

[环球时报驻日本特约记者 孙秀萍]日本外相河野太郎结束对斯里兰卡的访问不久，首相安倍晋三14日就在东京宴请了到访的斯里兰卡总统西里塞纳。根据日本外务省公布的消息，西里塞纳12日至15日对日本进行访问。其间，日本给斯里兰卡送上106亿日元（约合6.3亿元人民币）的贷款“大礼包”，利息仅为0.01%，偿还期限40年。在日本媒体看来，日本正在加强和斯里兰卡的关系，暗中的主角是中国。

“日本支援斯里兰卡，就是针对中国”，日本《朝日新闻》15日报道称，安倍14日在同西里塞纳会谈时说，日本将支援斯里兰卡的港湾等基础设施建设。双方还达成协议，今后将推进日本和斯里兰卡在安全保障方面的合作。该报说，提倡“自由开放的印度太平洋战略”的日本之所以重视斯里兰卡，主要是因为该国位于印度洋的海上航路要冲，地理位置很重要。针对中国通过港湾建设等加强和印度洋沿岸国家之间关系，安倍提出支援斯里兰卡港湾和道路建设的想法，以阻止中国继续扩大在斯里兰卡的影响力。

《日本经济新闻》评论说，斯里兰卡向中国倾斜的理由有二，一是向中国借贷大量资金，另一个是民意。斯民意普遍认为前任总统的亲中政策给斯里兰卡留下很多可见的成果，而现政权却没太多成绩。因此，该国现在支持亲中政策的政治家在增加。“要想停止斯里兰卡向中国倾斜，究竟需要什么？”该报抛出这个问题称，对于在和中国进行争夺地区势力圈的日美印来说，必须要采取相对的对策。

安倍14日在和西里塞纳会谈后举行的记者会上说，自由和开放的海洋秩序是保障两国发展所不可缺少的。同一天，河野太郎在与西里塞纳会晤后强调，日本希望能够推进两国海洋安全保障及海上安全的具体合作。有日媒认为，西里塞纳正在努力摆脱前政府对中国的依赖，建立与日本和印度的平衡外交。日本也将借机加深同斯里兰卡的关系，以达到牵制中国的目的。

为推动“自由开放的印太战略”，日本没少花心思。15日，日本举办太平洋岛国高级实务者会议，为定于5月举行的第八届太平洋岛国峰会做准备。该峰会自1997年每隔三年举办一次。今年的主题是“走向繁荣与自由开放的太平洋伙伴关系”。

责任编辑：桂强