英再发《香港问题半年报告》 中方：只会招致反感

原标题：英政府再发《香港问题半年报告》 中方：只会招致反感！
[环球网快讯]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在记者会上有人提问，3月15日，英国政府发表了最新一份《香港问题半年报告》，中方对此有何评论？
陆慷回应称，看来，英国方面是需要我们每隔半年提醒一次，1997年7月1日以后，香港事务纯属中中国内政，英方无权干预，也没有干预的空间，英国政府发表所谓的《香港问题半年报告》对香港事务说三道四、妄加评论，试图显示一下对香港事务的影响，只能是枉费心机，只会招致中国人民的反感。
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