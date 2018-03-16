中俄在安理会散发涉朝主席新闻谈话草案?中方回应

原标题：中方证实：中俄向安理会成员散发涉朝问题主席新闻谈话草案

[环球网综合报道]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在会上有记者问到，据媒体报道，中国、俄罗斯向安理会成员散发了一份关于政治解决朝鲜半岛问题的主席新闻谈话草案，你能否证实有关消息？中国为什么要采取上述行动？

陆慷回应称，近期半岛局势出现积极变化。这同中方在半岛问题上的一贯主张是一致的，也符合安理会决议的要求，符合各方共同利益。中方认为，安理会应根据形势的最新发展，发出鼓励和支持对话谈判的积极信号。

基于上述考虑，中方提议安理会就此发表主席新闻谈话，并同俄罗斯一道在安理会散发。主席新闻谈话草案肯定半岛局势积极变化，支持朝韩关系缓和和欢迎美朝拟进行对话接触，强调坚持实现半岛无核化及维护半岛和平稳定目标，重申支持六方会谈等。

责任编辑：刘光博