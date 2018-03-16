美商会主席警告特朗普关税或导致贸易战 中方回应

原标题：美商会主席警告特朗普关税会致破坏性贸易战，中方：他说得对！

[环球网综合报道]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，在会上有记者问到，据报道，15日，美国商会主席多诺霍发表声明称，简单来说，关税就是对美国消费者进行毁灭性征税。他援引美政府正考虑对中国进口商品每年加征300亿美元关税的消息称，此举将抵消美国家庭从政府减税中获得的大部分收益，可能导致破坏性的贸易战。中方对此有何评论？

陆慷回应称，我注意到了多诺霍先生这个表态。事实上，近来越来越多的美国有识之士就中美经贸关系发出了理性声音。

我昨天说过，中美经贸合作给双方都带来了巨大的市场，创造了大量就业。多诺霍先生说得对，对华贸易事实上可观地降低了美国家庭的平均开支负担。我还是想强调，如果中美经贸合作仅仅是对中方单方面有利，我不相信这种经贸关系能够持续到现在。

我们也多次说过，贸易战没有贏家，只会损人害己。这点毋庸置疑，也不应心存侥幸。

作为世界第一和第二大经济体，作为利益高度交融的两个经济体，中美两国在经贸合作中存在一些分歧和摩擦是正常的。关键是要以建设性方式管控分歧，做大合作蛋糕，妥善解决双方重点关切，推动两国经贸关系稳定健康发展。

责任编辑：刘光博