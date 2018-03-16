新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

印尼被指推动东南亚国家在南海联合巡逻 中方回应

印尼被指推动东南亚国家在南海联合巡逻 中方回应
2018年03月16日 18:58 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：印尼被称正推动东南亚国家在南海联合巡逻，中方回应

　　[环球网快讯]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者提问称，据报道，印度尼西亚正推动东南亚国家在南海进行联合巡逻。中方对此有何回应？

　　陆慷回应称，我没有看到印度尼西亚官方发布你提到的有关消息。在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势已明显稳中向好。你也知道，中国和东盟国家正共同致力于更好落实《南海各方行为宣言》（DOC），同时开启“南海行为准则”（COC）磋商。

　　我所掌握的情况是，中国和东盟国家都在共同努力维护这一地区的和平、稳定、发展和繁荣。我们希望所有域外势力都能对此予以尊重和支持。

责任编辑：刘光博

南海东南亚中方
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区