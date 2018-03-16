印尼被指推动东南亚国家在南海联合巡逻 中方回应

原标题：印尼被称正推动东南亚国家在南海联合巡逻，中方回应

[环球网快讯]2018年3月16日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者提问称，据报道，印度尼西亚正推动东南亚国家在南海进行联合巡逻。中方对此有何回应？

陆慷回应称，我没有看到印度尼西亚官方发布你提到的有关消息。在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势已明显稳中向好。你也知道，中国和东盟国家正共同致力于更好落实《南海各方行为宣言》（DOC），同时开启“南海行为准则”（COC）磋商。

我所掌握的情况是，中国和东盟国家都在共同努力维护这一地区的和平、稳定、发展和繁荣。我们希望所有域外势力都能对此予以尊重和支持。

责任编辑：刘光博