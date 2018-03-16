中国年度315晚会 让韩国企业和韩媒操碎了心

原标题：中国年度3·15晚会，让韩国企业和韩媒操碎了心。。。

[环球网报道 记者 丁洁芸]昨天是315消费者权益日，相信不少人都会关注315晚会又曝光了哪些无良企业。不仅中国关心，韩国对315晚会也很关注。晚会前，就有韩国媒体担心今年韩国企业是否会上榜。晚会后，韩国媒体终于松了一口气，担心上榜的报道标题成了“315晚会没有举报韩国企业”、“韩国企业未成315晚会打击目标”等。

韩国纽西斯通讯社16日称，节目播出前，有观察认为，晚会很可能曝光乐天玛特、三星电子、现代汽车等在华韩国企业。此类推测让韩国金融界高度紧张，虽然比去年好一些。不过，315晚会并没有将乐天玛特等韩国企业作为打击目标。

报道透露，一家在华韩国企业当晚召集所有员工在焦虑中看完了315晚会。所幸担忧的事情没有发生，心中的石头落了下来。

乐天集团和乐天玛特有关人士在节目播出以后也舒了一口气。

有位观看了315晚会的乐天集团相关人士表示，所幸乐天没成为打击目标。日后也要提前断绝有可能受到中方指责的问题，努力重新挽回中国消费者的心。

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