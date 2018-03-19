原标题：日媒：4艘中国海警船在钓鱼岛毗邻海域航行
[环球网报道 记者 马丽]日本NHK电视台3月19日报道称，日本第11管区海上保安本部确认到，当天早晨6点多钟，隶属中国海警局的4艘船只依次进入到钓鱼岛毗邻水域。其中一艘船搭载有疑似机关炮装置。截至上午9点左右，4艘船在钓鱼岛西南方向约29公里处航行。日方向中方船只警告不要靠近“日本领海”，并保持警戒。
中方曾多次强调，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土。中国海警船编队在钓鱼岛海域进行正常巡航，是中方的固有权利，外人无权说三道四。
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