个别国家拿中国知识产权保护问题说事 中方回应

原标题：个别国家和人士不断拿中国知识产权保护问题说事 中方回应

[环球网报道]中国外交部3月19日举行例行记者会，外交部发言人华春莹主持并回答记者提问。

问： 据报道，世界知识产权组织一份报告显示，中国国内申请的专利数量首次超过美国、欧盟、日本、韩国的总和。但同时我们注意到，个别国家和人士不断拿中国知识产权保护问题说事。中方对此有何评论？

答： 2017年12 月，世界知识产权组织发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。其中受理的国内发明专利申请占总量的90%，国外占总量的10%。此外，中国在2015年成为世界上首个发明专利申请量超过100万件的国家； 在2016年，有效发明专利拥有量首次突破100万件，成为继美国、日本后第三个超百万的国家。这些都表明，中国已经成为一个知识产权大国。正如世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，从中国在全球专利申请增量中所占的比重可以看出中国创新的发展趋势，中国正在逐步成为全球创新和品牌方面的一个引领者。

中国正在坚定实施创新驱动发展战略。我们希望中国在这方面的努力和成就能得到客观公正看待。

责任编辑：张建利