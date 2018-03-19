原标题：白宫鹰派拉赞助拍片黑中国 外交部这样回应

[环球时报—环球网报道 记者 王盼盼]美国日前决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施。据《华尔街日报》近日报道，美国国家贸易委员会主任、对华鹰派人物纳瓦罗曾示意美国一家钢铁公司支付100万美元，用于拍摄纪录片《致命中国》，该片把美国钢铁业的衰败归咎于中国。有评论质疑纳瓦罗是利用利益集团的赞助，拍摄了一部支持自身政治观点的影片。目前，美国联邦调查局正对此案展开调查。

在19日的中国外交部例行记者会上，《环球时报》记者就此向发言人提问。发言人华春莹回应说，看到了有关报道，对其内容不想也不便发表评论。关于美国对进口钢铁和铝产品采取限制措施，中方已多次表明立场。

华春莹表示，在当前的形势下，以邻为壑、让子弹乱飞，绝不是解决问题的有益和有效方式，也绝不具有任何建设性。我们建议各方心平气和地坐下来，通过协商和沟通，以符合世贸规则和市场经济规则的方式合作解决有关问题，维护正常的国际贸易秩序。这才最符合有关各方以及国际社会的共同利益。

责任编辑：张建利