日称中国客机“擅自起飞”险酿事故 当事公司回应

原标题：日称中国客机“擅自起飞”险酿事故，当事中国航空公司回应

[环球网报道 记者 马丽]据日本时事通信社报道，日本国土交通省19日宣布，中国“上海吉祥航空”一架空客A320型客机在那霸机场未获得许可开始起飞，险酿事故，将其定为“重大事件”。上海吉祥航空相关负责人19日在接受环球网记者的采访时说，所谓“擅自”起飞的报道只是日本媒体单方面的说法，上海吉祥航空将于近期发布事件调查报告。

日本国土交通省表示，当地时间3月18日下午6点42分，那霸机场管理人员要求上海吉祥航空的客机在跑道上待机，但该机却私自开始起飞。当时飞机跑道上还有一架刚着陆的海上保安厅的飞机正在移动，险些酿成事故。

报道说，这架客机从共有乘客115人，从那霸飞往上海。日本运输安全委员会19日决定派遣4名工作人员进行航空事故调查。不过据消息，此次事件未造成人员受伤及机体损伤。

环球网记者19日就该事件采访了上海吉祥航空。该公司一名负责对外事务的工作人员告诉环球网记者说，“公司内部正就该事件展开调查，具体的调查报告将于近期发布”。

上海吉祥航空的对外事务工作人员还表示，日本媒体所谓“擅自”起飞的报道只是日方单方面的说法。

责任编辑：张建利